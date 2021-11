Halo Infinite protagonista di 'Unspoken', un nuovo emozionante video

Ci avviciniamo sempre di più all'uscita di Halo Infinite e per l'occasione è stato pubblicato un nuovo emozionante video: questa volta i giocatori possono avere maggiori informazioni su come l'UNSC è riuscito a ottenere una tecnologia aliena vitale.

L'ultimo trailer si chiama Unspoken. Si tratta dell'archivio UNSC di un soldato che ha perso la capacità di parlare. Nel video, il soldato sta inviando un videomessaggio ai genitori di un soldato caduto. Tuttavia, si tratta anche di un video che evidenzia come l'UNSC sia riuscito a ottenere la tecnologia degli scudi energetici alieni. Il soldato caduto ha acquisito questi scudi alieni mentre difendeva i passeggeri da un assalto nemico.

Sebbene questo atto eroico sia costato la vita al soldato, la tecnologia si è rivelata un punto di svolta significativo per l'UNSC. Questa è la stessa tecnologia che troverete nel sistema di difesa di Master Chief. Questo video emozionante dura meno di quattro minuti. Tuttavia, avere piccoli materiali di marketing come questo aiuta ad arricchire alcune delle tradizioni e dei personaggi che potrebbero non apparire nella campagna.

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco arriverà al day one anche su Xbox Game Pass.

