Halo Infinite PC protagonista di un nuovo trailer. A tutto ray-tracing con AMD partner esclusivo

343 Industries ha rivelato oggi maggiori dettagli sulla versione PC di Halo Infinite, incluso il fatto che AMD è il partner PC esclusivo del gioco e AMD ha persino creato una scheda grafica in edizione limitata per celebrare.

Il video che potete visionare in fondo a questo articolo, entra nei dettagli su come la versione per PC "assicura un'ottima esperienza nel gioco, fuori dal gioco e fuori dallo schermo". Ciò include cose come il controllo dell'offset dell'arma, le combinazioni di tasti e il supporto LAN per PC, nonché "aspettative di base come supporto ultrawide/super ultrawide (inclusi i filmati), regolazione FOV, personalizzazione del framerate e impostazioni grafiche avanzate".

Per quanto riguarda la partnership con AMD, il gioco "sfrutterà appieno la grafica AMD Radeon RX 6000 Series ad altissime prestazioni, basata sull'architettura di gioco AMD RDNA 2", oltre a supportare pienamente la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro. Meglio ancora, il team sta lavorando a stretto contatto con AMD per portare il ray tracing su Halo Infinite, che si dice sia una delle principali priorità di sviluppo post-lancio.

AMD ha anche creato una scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition, che offre un "design personalizzato con diverse caratteristiche inconfondibili ispirate proprio a Master Chief", dotata di una "ventola con riflessi in oro iridio, l'iconico nome Spartan "117", così come una luce blu ispirata a Cortana per indicare lo slot AI".

Il lato negativo? Questa scheda grafica in edizione limitata non sarà disponibile per la vendita, ma invece "AMD, Halo e altri partner offriranno ai giocatori molteplici opportunità nelle prossime settimane per accaparrarsene una".

Fonte: The Verge