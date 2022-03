Halo Infinite e 343 Industries perdono il loro lead multiplayer designer

Il lead multiplayer designer di Halo Infinite, Andrew Witts, ha lasciato 343 Industries.

Si tratta dell'ultima partenza di alto profilo dallo studio di Microsoft con sede a Redmond. Responsabile delle modalità e dei sistemi fondamentali di Halo Infinite, Witts ha trascorso più di tre anni in azienda, lavorando insieme al direttore creativo multiplayer Tom French sulle sue ultime offerte free-to-play.

La notizia segue l'uscita del multiplayer di Halo Infinite dello scorso novembre, che ha visto il lancio delle sue prime offerte free-to-play, che fungono da piattaforma "per i prossimi dieci anni di Halo". A gennaio, il gioco aveva già visto oltre 20 milioni di giocatori, su console Xbox e PC Windows.

Witts ha annunciato la sua partenza su Twitter, affermando che è stato un "onore" guidare il team multiplayer di Halo Infinite. Al momento non è chiaro chi assumerà il ruolo dopo la partenza di Witts.

Today was my last day at 343 Industries. It?s been an honor leading the MP design team over these years. Thank you to all @Halo fans for your feedback over the years. We made this game for you.



Going to take some time off to relax and recharge but I?m excited what?s next! pic.twitter.com/3uXaKIP28g — Andrew Witts (@RevivedAntihero) March 5, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Halo Infinite ha visto continue partenze di alto profilo nel corso degli anni, compresi i director. L'ex boss di 343 Industries, Chris Lee, ha lasciato il progetto alla fine del 2020, dopo la partenza dell'ex direttore creativo Tim Longo e della produttrice Mary Olson nel 2019. L'ex director di Bungie, Joseph Staten, continua a guidare Halo Infinite come boss creativo del progetto.

Halo Infinite riceverà la sua seconda stagione di contenuti il 3 maggio 2022.

Fonte: Windowscentral.