Halo Infinite avrà più campagne single-player? Un'immagine ufficiale fa discutere

Manca praticamente un mese all'8 dicembre, giorno che segnerà il ritorno di quell'Halo che da sempre è un simbolo di Xbox e una IP di spicco sia per la compagnia che per i fan. Halo Infinite sta progressivamente prendendo forma grazie a presentazioni e approfondimenti ma ci sono ancora dei dubbi e delle caratteristiche almeno in parte avvolte nel mistero.

Il single-player del titolo, in particolare, è al centro di alcune interessanti speculazioni che hanno come base un aggiornamento del sito di Halo Infinite all'interno di Halo Waypoint. Il portale propone tre sezioni principali: Multiplayer, News e Campaigns ed è proprio il nome di questa terza sezione a incuriosire.

La sezione che dovrebbe proporre informazioni sulla campagna single-player del titolo adotta un curioso plurale, un "Campagne" che accende le speculazioni su quella che sarà la struttura di questa componente del gioco. Il termine Campagne non è in realtà così stupefacente se si pensa ad alcune dichiarazioni passate di 343 Industries e al fatto che Halo Infinite sarà più di un semplice gioco, una piattaforma per i prossimi dieci anni di Halo.

"Halo Infinite è l'inizio della nostra piattaforma per il futuro", aveva spiegato Chris Lee. "Vogliamo che Infinite cresca nel tempo, senza passare a quei titoli numerati che portano a una segmentazione. Si tratta davvero di pensare Halo Infinite come l'inizio dei prossimi dieci anni di Halo e lo costruiremo insieme ai nostri fan e alla nostra community".

Parole che sicuramente non rendono così impensabile la possibilità che 343 pubblichi più campagne nel corso degli anni, non credete?

Il termine Campagne sembra anche confermare una deriva verso i game as a service con la pubblicazione nel tempo di nuove espansioni, campagne e minicampagne abbracciando una struttura che sta sempre più prendendo piede e che sicuramente ben si sposerebbe con la disponibilità sul Game Pass e sulla necessità di "nutrire" la community di fan.

Cosa ne pensate? Il termine Campagne per voi cosa significa per la struttura di Halo Infinite?

Fonte: GameRant