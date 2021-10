Halo Infinite presenta 'Spartan Soap' il sapone di Master Chief

C'è una nuova collaborazione per pubblicizzare Halo Infinite, il gioco di 343 Industries di prossima uscita. Dr. Squatch, un'azienda che produce saponi, ha annunciato il lancio di Spartan Scrub, il sapone in edizione limitata realizzato in collaborazione con 343 Industries.

Questa partnership celebra il 20° anniversario del leggendario franchise di Halo, potenziando la routine della doccia dei consumatori con un nuovo sapone che li lascerà pieni di energia, concentrati e pronti ad affrontare qualsiasi sfida nel gioco o nella vita. Il sapone "Spartan Scrub" del Dr. Squatch è ispirato a Master Chief e dal più ampio universo di Halo, con un'appropriata combinazione di colori verde e arancione bruciato che unisce molti ingredienti naturali. L'obiettivo finale è un prodotto per l'igiene sano che non contenga sostanze chimiche aggressive e vi faccia odorare (presumibilmente) come lo stesso Master Chief.

Questo sapone è già disponibile per gli abbonati al Dr. Squatch: tutti riceveranno anche uno sconto di $ 2, mentre chiunque sia interessato può acquistare un po' di Spartan Scrub dal 1 novembre 2021 ad un prezzo di $ 8. La confezione di Spartan Scrub presenta il tradizionale logo del Dr. Squatch che indossa l'iconico casco di Master Chief.

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: Gamespot