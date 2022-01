Halo Infinite avrebbe grossi problemi con una modalità e diversi giocatori scocciati

Halo Infinite è stato tra i giochi più apprezzati dell'anno scorso, sia nella sua componente singleplayer, sia in quella multiplayer, ma è proprio in quest'ultima che risiede un problema abbastanza grave che non viene risolto da molto tempo dalla sua segnalazione. La modalità Grande Battaglia a Squadre è infatti ingiocabile: nella fattispecie non si riesce a trovare una partita per errori del matchmaking.

Nei forum ufficiali, il team di sviluppo aveva creato un post che spiegava come il problema fosse ormai noto e che stava cominciando a rimboccarsi le maniche per risolverlo, ma risale a quasi un mese fa, precisamente il 17 dicembre 2021. Ad oggi il post non è stato aggiornato e il "limbo" di matchmaking prosegue, alimentando un malcontento giustificatissimo.

Se già i problema non fosse abbastanza grave, ad aggiungersi ad esso troviamo anche delle sfide settimanali che prevedono ancora delle partite in Grande Battaglia a Squadre, le quali sfide non sono state rimosse dall'algoritmo che genera casualmente le sfide nel gioco. Non essendo completabili, l'unico modo per assegnare una sfida diversa è spendere un Gettone Cambio Sfida, un tipo di "consumabile" che si può acquistare in cambio di valuta reale.

Erano meglio i tempi in cui Craig era il problema più serio

Questo significa che per poter completare delle sfide che non ruotino intorno alla modalità interessata bisognerebbe potenzialmente spendere dei soldi reali per poter saltare tali sfide, un compromesso chiaramente inaccettabile che sta facendo scatenare le ire dei fan - ma anche qualche proposta: 343 Industries potrebbe distribuire dei bundle gettoni gratuiti, o quantomeno rimuovere dall'algoritmo ogni cosa annessa e connessa alla modalità incriminata.

Fonte: Reddit