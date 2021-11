Halo Infinite ha una progressione troppo punitiva? 343 Industries promette miglioramenti

Il lead designer di Halo Infinite ha commentato il discorso in corso sul sistema di progressione del gioco, riconoscendo "il dolore di tutti" sulla sua meccanica. Jerry Hook di 343 Industries, ha dichiarato su Twitter: "Sì, sto ancora giocando ad Halo e sento il dolore di tutti durante la progressione".

Hook ha detto che affrontare i problemi di progressione sarà "in cima alla lista" alle cose da fare con il team quando lo staff tornerà in ufficio questa settimana dopo una pausa festiva. Il sistema di progressione di Halo Infinite è stato criticato quasi immediatamente dopo il lancio del multiplayer del gioco il 15 novembre. 343 ha già apportato alcune modifiche, ma in seguito arriveranno miglioramenti più importanti.

Per farla breve, i giocatori criticano il fatto di come la progressione sia legata al completamento delle sfide. Questo sistema incoraggia attivamente le persone a giocare per completare le sfide e non necessariamente per aiutare la squadra o giocare in modo più naturale, dicono i giocatori, il che a sua volta porta ad uno squilibrio.

Il primo evento di Halo Infinite, Fracture: Tenrai, è già presente nel gioco, aggiungendo un nuovo pass evento che include nuovi cosmetici da sbloccare.

Fonte: VG247