Halo Infinite è polemica su progresso e microtransazioni. 'Il feedback viene ascoltato forte e chiaro'

343 ha detto ai giocatori scontenti di Halo Infinite che i cambiamenti stanno arrivando dopo le polemiche suo sistema di cosmetici.

Halo Infinite ha lanciato il suo multiplayer free-to-play la scorsa settimana e, sebbene i fan continuino a lodare il suo gameplay, hanno pesantemente criticato la progressione del Battle Pass e il prezzo dei cosmetici.

Il contraccolpo si è intensificato da poco con il lancio del primo evento a tempo limitato di Halo Infinite, soprannominato Fracture: Tenrai.

Questo evento, a cui tutti i giocatori possono accedere gratuitamente, contiene il proprio percorso di avanzamento, ed è proprio questo percorso e i relativi cosmetici ad essere stati presi di mira.

Fracture: Tenrai presenta il nucleo dell'armatura Yoroi ispirato ai samurai e altri pezzi di armatura Yoroi correlati. Molti giocatori di Halo vogliono questa armatura e quindi si sono preoccupati del pass evento a 30 livelli lanciato insieme alla playlist a tempo limitato e alle sfide specifiche dell'evento.

I progressi sul pass dell'evento vengono fatti completando le sfide dell'evento, il che significa che non potete progredire semplicemente giocando alla playlist a tempo limitato. Una volta completate tutte le sfide dell'evento disponibili in una determinata settimana, avrete progredito il più possibile fino al prossimo evento Fracture: Tenrai. Ciò significa che i progressi lungo questo pass evento sono limitati: potete completare solo sette sfide specifiche dell'evento durante questa prima settimana, il che significa che puoi completare sette livelli del pass evento. 343 ha detto che prevede che Fracture: Tenrai faccia sei apparizioni totali nel corso della stagione 1, con la sua prossima apparizione fissata per gennaio 2022.

Le sfide dell'evento sono mescolate con le normali sfide settimanali, quindi dovrete completare quelle normali settimanali solo per accedere alle sfide dell'evento che dovete completare per progredire attraverso il pass.

Non potete spendere soldi reali per salti di livello nel pass dell'evento Fracture: Tenrai, ma bloccando i progressi 343 sta impedendo ai fan di progredire attraverso l'evento semplicemente giocando.

Ad aumentare le critiche c'è il fatto che 343 sta vendendo cosmetici premium a tema Samurai a tempo limitato nel negozio di Halo Infinite (è necessario il nucleo dell'armatura Yoroi, ottenuto completando il livello cinque del pass dell'evento Fracture: Tenrai, per equipaggiare il set).

Questa prima settimana di Fracture: Tenrai si chiude martedì 20 novembre, per poi tornare all'inizio di gennaio 2022. "Quindi, avrete molte più possibilità di ottenere il nucleo dell'armatura Yoroi e progredire con il pass gratuito dell'evento con incredibili cosmetici ispirati ai samurai", ha detto 343.