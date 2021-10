Halo Infinite ed il rapporto di 'amore-odio' tra Craig the Brute e 343 Industries

343 Industries, il team di Xbox Game Studios responsabile di Halo Infinite, ha pubblicato un nuovo Inside Infinite, l'ampio blog in cui dal dicembre dello scorso anno descrivono in dettaglio vari elementi dello sparatutto futuristico. In questa occasione si sono concentrati sullo sviluppo artistico e giocabile dei personaggi e sul design dell'interfaccia utente, e ovviamente hanno dedicato uno spazio a Craig, il Bruto che è diventato un meme dopo quel primo gameplay della campagna mostrato a luglio 2020.

"La squadra ha una sorta di rapporto di amore-odio con Craig", afferma Steve Dyck, character e combat director di Halo Infinite. "Anche se è stato divertente vedere la community essere attratta da Craig, sfortunatamente ha rappresentato alcuni contenuti e sistemi che non erano pronti per essere mostrati in quella demo".

"Il risultato positivo per Craig è stato che è stato uno dei fattori per guadagnare tempo extra per finire il lavoro e portare i Bruti in uno stato di cui la squadra è soddisfatta", aggiunge Dyck, suggerendo che le critiche al design di questo personaggio hanno avuto parte della responsabilità di dare al team più tempo per lo sviluppo.

"Craig è in buone mani", aggiunge Bryan Repka, direttore artistico dei personaggi per la campagna. "Ha subito alcuni cambiamenti, ma sono qui per dire che è cresciuto. Si sente benissimo con se stesso e si è riadattato bene con il resto dei suoi amici. Inoltre, ha iniziato un nuovo hobby ed è stato un successo. Lunga vita a Craig!".

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamepur