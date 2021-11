Halo Infinite ha più di una release? Joseph Staten

Lo scrittore di Halo Infinite, Joseph Staten, ha commentato i piani di lancio e post-lancio del prossimo capitolo di Halo in un'intervista concessa a Game Informer, spiegando che l'8 dicembre vedrà solo la "prima release" del gioco. Staten è tornato a lavorare sulla serie quando lo sviluppo di Infinite era già cominciato, con la mansione di aiutare a programmare il futuro di Halo come proprietà live-service.

"Bisognava capire che adesso stiamo lavorando a un live-service e impostare una rotta per ciò che verrà in seguito. Quella parte del mio lavoro è stata più impegnativa l'anno scorso poiché eravamo tutti concentrati sulla prima release di Halo Infinite. È molto più di un semplice gioco. È un universo che continuerà a crescere nel tempo, in collaborazione con i nostri fan, e alimentato da Xbox Game Pass".

Il fatto che abbia adoperato le parole "prima release" ha portato i fan a speculare sulla natura del gioco, e finora l'opzione più verosimile è quella che vede delle campagne ulteriori che si aggiungeranno al palinsesto di Infinite in modo simile al funzionamento della Master Chief Collection. Ciò che è certo è che 343 Industries sta impostando Infinite come un progetto in continua crescita.

Staten si è brevemente soffermato sul contenuto post-lancio dei precedenti Halo, prima di tornare a parlare del futuro di Infinite: "Il fatto che il lancio Halo Infinite sia solo l'inizio mi esalta. Non stiamo solo aprendo un nuovo capitolo di Halo: stiamo cominciando un viaggio con i fan, che si approfondirà ed espanderà, stagione dopo stagione".

Staten ha poi concluso dicendo che non vede l'ora di condividere più dettagli sul progetto, il quale, rimarca, "è la realizzazione della visione che avevamo per Halo vent'anni fa". La grinta e l'affetto che il veterano della serie nutre in Halo Infinite è certamente incoraggiante.

Fonte: GameSpot