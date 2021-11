Halo Infinite e il fallimento del primo reveal: 'avremmo dovuto essere onesti con noi stessi'

Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha discusso del suo rammarico per l'annuncio originale di Halo Infinite come gioco di lancio di Xbox Series X/S, affermando che il suo team avrebbe dovuto essere onesto con se stesso sul fatto che il gioco fosse pronto per essere messo in mostra e lanciato.

Parlando con British GQ, Spencer ha guardato indietro alla rivelazione del gameplay originale di Halo Infinite: "non mi piace come l'abbiamo fatto. Non mi piace il fatto di aver mostrato il gioco e poi nel giro di un mese di averlo rinviato".

Spencer ha aggiunto che la decisione di rinviare Halo Infinite solo pochi mesi prima del lancio previsto non è stato un tentativo di ingannare nessuno: "avremmo dovuto saperlo prima ed essere semplicemente onesti con noi stessi. Ci speravamo. E non credo che la speranza sia una grande strategia di sviluppo".

Il rinvio di un anno, tuttavia, sembra abbia portato molti benefici a Infinite, visti i vari miglioramenti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Halo Infinite Multiplayer è già disponibile al download.

Fonte: IGN.