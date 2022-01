Halo Infinite rivoluziona il negozio: cambiano i prezzi e i bundle delle microtransazioni dalla prossima settimana

In seguito a delle discussioni riguardo ricompense cosmetiche e microtransazioni di Halo Infinite, 343 Industries ha deciso di fare una serie di passi indietro. Dal prossimo martedì il registro cambia: gli oggetti cosmetici avranno un prezzo ridotto e ci sarà anche un'altra serie di cambiamenti.

Jerry Hook, responsabile del design in 343i, ha scritto di aver monitorato il feedback dei giocatori e che dei cambiamenti arriveranno molto presto. Oltre a prezzi ridotti, singoli oggetti in vendita al di fuori di bundle e aumento della qualità e valore dei bundle cosmetici, "L'esperienza nel negozio varierà di settimana in settimana".

We?ve been monitoring the discussions on the Shop, bundles, and pricing closely since launch. Using data and community feedback, we?re going to begin rolling out changes to how we package and price items in @Halo Infinite ? and it all starts next week. — jerry hook (@hookscourt) January 15, 2022

Fino alla fine della stagione il team continuerà a migliorare e provare diverse cose, così da rendere il comparto multiplayer a prova di futuro. Potenzialmente, i cambiamenti futuri potrebbero includere la possibilità di guadagnare la valuta Premium del negozio gratuitamente. La cosa è stata proposta in una risposta al tweet in seguito a un commento che ipotizzava che 343i non avrebbe bisogno di abbassare i prezzi se ci fosse un modo per ottenere valuta gratuitamente: Hook ha risposto che lo studio dovrebbe fare entrambe le cose.

La risposta dello studio ai dibattiti e alle lamentele originati dalla controversa linea di vendita del Battle Pass e degli oggetti cosmetici sembra sia finalmente arrivata, dopo che la riscossa dei fan era giunta al punto di far chiudere temporaneamente la subreddit di Halo in seguito ai numerosissimi post di lamentela e insulti diretti agli sviluppatori. Tutto è bene quel che finisce bene, no?

Fonte: Kotaku