Halo Infinite ha una scena finale segreta che è stata scoperta

Nonostante gli inconvenienti del suo sviluppo, come sviluppare contemporaneamente il gioco e il motore grafico per una console che ancora non esisteva o rinviare di un anno intero la sua uscita, Halo Infinite si è rivelato non solo un ottimo gioco della serie, ma anche uno dei migliori giochi dell'anno. Sappiamo che il gioco sarebbe stato molto diverso da come è finalmente arrivato nei negozi, dato che sono stati tagliati due terzi del suo mondo aperto, ci sono anche scene della storia che non sono state tagliate. Una di queste era ancora nei file di gioco e qualcuno lo ha scoperto.

Nello specifico, sarebbe una scena della fine di Halo Infinite (e qui cadiamo negli spoiler) che doveva essere giocata durante i titoli di coda, anche se sarebbe presente ancora nei dati di gioco. Nella scena è possibile vedere come le risorse e gli effetti non sono rifiniti, quindi questa sarebbe stata tagliata dalla versione finale tempo fa.

Per quanto riguarda la scena stessa, ricorda molto l'inizio del gioco. Inizia con il marine UNSC nella sua posizione di pilota quando viene svegliato di soprassalto da un segnale di emergenza che emette un segnale acustico in sottofondo. "Non ci crederai", dice a Master Chief mentre il sistema della nave conferma "rilevato tag UNSC" in background.

Halo Infinite è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Recentemente un leak ha svelato l'arrivo di alcune delle modalità più amate dai fan.

Fonte: Forbes