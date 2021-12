Halo Infinite aggiungerà la selezione dei livelli per rigiocare le missioni della campagna

I giocatori di Halo Infinite potranno rigiocare le missioni della campagna.

La selezione dei livelli della campagna di Halo Infinite verrà aggiunta al gioco in un secondo momento, ha detto 343 Industries a Stevivor, il che significa che i giocatori saranno in grado di ripetere le missioni senza la necessità di iniziare il gioco da zero.

"Non è possibile ripetere le missioni della campagna in questo momento", ha detto a Stevivor l'Associate Creative Director di 343 Paul Crocker.

"Fa parte di ciò che verrà dopo", ha continuato. "Il motivo principale è che, essendo un gioco più aperto e non lineare, è diventato incredibilmente impegnativo".

Probabilmente la selezione dei livelli verrà aggiunta insieme alla campagna cooperativa, Crocker non è stato in grado di svelare una data di lancio specifica per nessuna delle due funzionalità.

"[Level select] fa parte di queste cose su cui si sta lavorando al momento", ha detto, "e ovviamente non abbiamo annunciato una data. Il motivo per cui sono un po' cauto è che onestamente non la conosco, ma ci stiamo lavorando. Sta arrivando... è l'unica risposta che possiamo dare".

Halo Infinite Multiplayer è ora disponibile su PC Windows, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. La campagna arriverà domani, 8 dicembre.

Fonte: Stevivor.