Halo Infinite alle porte e intanto l'intera serie ha venduto più di 81 milioni di copie

In vista dell'uscita di Halo Infinite a dicembre, Microsoft ha annunciato nuove statistiche sull'intera serie.

Più di 81 milioni di copie di Halo sono state vendute da quando il franchise ha debuttato nel novembre 2001. Microsoft non ha fornito una ripartizione delle vendite per gioco, ma la società ha affermato che Halo 5: Guardians del 2015 è stato il "più grande lancio di Halo fino ad oggi". Per fare un confronto, Activision ha venduto più di 400 milioni di giochi Call of Duty, mentre la serie GTA ha superato i 355 milioni di giochi venduti. La serie Halo è esclusiva per piattaforme Xbox e PC, mentre questi franchise sono multipiattaforma.

Microsoft ha anche annunciato che Halo ha generato più di $6 miliardi di vendite di prodotti in tutto il mondo, una cifra che include sicuramente anche il merchandise. Inoltre, Microsoft ha affermato che più di 3 milioni di persone hanno giocato ad Halo: The Master Chief Collection su Xbox One e PC durante la settimana di lancio. Questo è presumibilmente un riferimento alle rispettive settimane di lancio di ciascun gioco, poiché il gioco è stato lanciato su Xbox One nel 2014 prima di arrivare su PC nel 2019.

Il gioco ha avuto un inizio molto difficile su Xbox, ma 343 lo ha supportato in modo costante e impressionante nel tempo e la società prevede di mantenere gli aggiornamenti in arrivo anche al lancio di Halo Infinite (anche se la frequenza degli aggiornamenti rallenterà).

L'originale Halo: Combat Evolved era un titolo di lancio per l'Xbox originale nel novembre 2001 e il 20° anniversario è dietro l'angolo. Microsoft terrà trasmissione video per l'anniversario in cui guarderà indietro e celebrerà Xbox e Halo, tra le altre cose.

Oltre a Halo Infinite, Microsoft sta lavorando a uno show televisivo di Halo con Pablo Schreiber nei panni di Master Chief, in uscita nel 2022 su Paramount+.

Fonte: Gamespot.