Halo Infinite: i fan acquistano uno smalto per sbloccare una skin esclusiva, scoprendo che è per Forza Horizon

Un mesetto fa abbiamo parlato della nuova partnership tra Microsoft Xbox e OPI, un'azienda famosa per la creazione di smalti per unghie. Questa ha portato alla realizzazione di speciali prodotti con nome in grado di richiamare i famosi franchise Xbox oltre che, al loro acquisto, allo sblocco di alcune skin speciali per Halo Infinite e Forza Horizon 5.

Tuttavia, è emerso solo ora che il primo lotto consisteva solo di codici per Forza Horizon, e non bisogna andare molto lontano per capire il caos che si è generato. Sembra infatti, che le skin per Halo arriveranno solo successivamente e tramite acquisto via Amazon negli USA. La rivelazione arriva da Kotaku, accortosi che le condizioni dell'offerta sono cambiate:

"Penso che potresti averlo già capito, ma Forza ha un'esclusiva negli Stati Uniti con Ulta [altro rivenditore di cosmetici] per il loro codice", ha spiegato tramite Twitter il responsabile delle partnership di Microsoft Halo. "Un codice per il rivestimento dell'armatura Halo sarà disponibile con gli acquisti a partire dal 1° febbraio su Amazon negli Stati Uniti e in altre regioni presso altri rivenditori".

Sembrerebbe tutto risolto ma invece no: i codici non possono essere utilizzati sino al prossimo aggiornamento di Halo Infinite. Per ora si possono solo mettere da parte.

