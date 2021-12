Halo Infinite e Splitgate possono aiutarsi a vicenda per il CEO di 1047 Games

È stato un anno interessante per gli sparatutto arena, poiché nuovi giochi hanno contribuito a dare nuova vita al genere. I più notevoli sono stati Splitgate e Halo Infinite, entrambi i principali attori a pieno titolo.

Sebbene Splitgate sia stato lanciato alcuni anni fa, importanti aggiornamenti dei contenuti lo hanno riportato "in pista" quest'anno. Ora, lo sviluppatore 1047 Games ha evidenziato come lo studio e 343 Industries possono aiutarsi a vicenda.

Splitgate, che è fortemente influenzato da Halo, ha visto un'ondata di popolarità su console, anche se nella community è circolata la paura che sarebbe stato messo in ombra da Halo Infinite. Tuttavia, parlando con The Loadout di recente, il CEO di 1047 Games Ian Proulx ha dichiarato di non essere preoccupato per come Halo Infinite potrebbe influenzare Splitgate. Piuttosto, Proulx ha un punto di vista completamente diverso.

Secondo Proulx, Halo Infinite e Splitgate possono persino aiutarsi a vicenda. Proulx ha affermato che "ci sono tanti battle royale in questo momento", ma che Halo Infinite e Splitgate "stanno avvicinando i giocatori al genere degli FPS arena". Proulx ha continuato affermando che molti non hanno giocato a sparatutto arena fondamentali come Quake e Unreal Tournament, e che la popolarità di Halo Infinite e Splitgate può servire all'intero genere.

Proulx ha anche rivelato che il numero di giocatori di Splitgate è cresciuto sulle console PlayStation dal lancio di Halo Infinite, indicando che i giocatori cercano un'esperienza simile al di fuori dell'ecosistema Xbox.

In particolare, Splitgate è ancora nella sua fase iniziale, non essendo ancora uscito dall'accesso anticipato. Un lancio 1.0 era previsto per l'inizio di quest'anno, ma è stato rinviato per garantire il miglior prodotto possibile. Finora, 1047 Games ha svolto un ottimo lavoro nel mantenere Splitgate rilevante e il lancio completo potrebbe essere sufficiente per rinvigorire ulteriormente la base di giocatori. È interessante notare che sia Halo Infinite che Splitgate offrono il multiplayer gratuitamente, il che potrebbe influenzare i futuri giochi sparatutto arena.

Fonte: Gamerant.