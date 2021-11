Halo Infinite con 270.000 giocatori simultanei su Steam è record per un gioco Xbox

Halo Infinite è già il titolo Xbox Game Studios più giocato di tutti i tempi su Steam. Nella serata di ieri durante le celebrazioni dei 20 anni, Xbox ha lanciato il componente multiplayer di Halo Infinite in modalità open beta con effetto immediato, su PC e Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

Come ha osservato l'analista del settore Daniel Ahmad, Halo Infinite ha superato il più alto numero di giocatori simultanei per un titolo Xbox Game Studios in sole due ore e mezza. In Halo Infinite, come riporta SteamDB, il numero massimo di giocatori simultanei di tutti i tempi per il sequel di 343 Industreis ora è di 272.586 giocatori. Questa cifra di picco è arrivata intorno la scorsa notte il 15 novembre, solo una manciata di ore dopo che Xbox ha annunciato per la prima volta che la modalità multiplayer di Halo Infinite sarebbe stata pubblicata lo stesso giorno.

In questo momento, la beta multiplayer di Halo Infinite è disponibile, per celebrare il 20° anniversario sia dell'Xbox originale che di Halo: Combat Evolved. Sebbene la modalità multiplayer sia in beta in questo momento per tutti, tutti i progressi fatti durante la beta verranno trasferiti al gioco finale quando verrà lanciato il mese prossimo. Al momento in cui stiamo scrivendo, il numero di giocatori simultanei si attesta intorno ai 95.555.

Anche se la modalità multiplayer è disponibile ora, vale la pena ricordare che la campagna single player di Halo Infinite arriverà l'8 dicembre. Intanto nella serata di oggi potrete provare ad acquistare una Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition.

