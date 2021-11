Halo Infinite: un teaser svela come è migliorato l'esoscheletro di Master Chief

Gli "UNSC Archives" sono una serie di teaser su Halo Infinite rilasciati da Microsoft. Si tratta di cortometraggi di pochissimi minuti in live-action, quindi con attori in carne ed ossa, ed offrono una panoramica sull'arsenale a disposizione di Master Chief. I corti espandono la lore di Halo tramite il punto di vista di civili umani, mostrando ciò che succede mentre non si impersona l'iconico personaggio.

Il primo video, Unspoken, mostra come due marine siano riusciti ad appropriarsi di tecnologia aliena per creare lo scudo d'energia; il secondo, Project Magnes, svela i retroscena della creazione del rampino; e il terzo cortometraggio, Lightbringers, mostra invece come dei minatori volontari abbiano estratto un minerale utilizzato per fortificare l'esoscheletro di Master Chief, senza però riuscire a rivedere la luce del sole: le pareti della miniera hanno ceduto, e solo il minerale estratto è tornato in superficie. Mentre i minatori intrappolati intonano un canto corale, incidono sulla parete rocciosa le parole "dal suolo alle stelle", in riferimento all'utilizzo del materiale per migliorare l'armatura di Master Chief e aiutarlo nelle sue battaglie.

Domani sarà il ventesimo anniversario dell'Xbox, con il suo creatore che ha ringraziato i fan in anticipo, e a quanto pare anche del rilascio a sorpresa del multiplayer di Halo Infinite, secondo un "leak" involontario.

Fonte: Gamepur