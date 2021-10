Halo Infinite ha svelato campagna e nuovi nemici ma chi è esattamente The Harbinger?

Microsoft ha rivelato di nuovo la campagna di Halo Infinite con un nuovo video che ci ha fornito il nostro primo sguardo su cosa aspettarci da questa importante componente del gioco.

Con tutti gli occhi puntati sulla grafica, l'annuncio di alcuni nuovissimi nemici per l'universo di Halo è passato inosservato.

Lo sviluppatore 343 ha menzionato tre nuovi nemici che fanno il loro debutto in Halo Infinite: gli agili Skimmers, un sadico assassino spartano chiamato Jega 'Rdomnai e un nuovo misterioso personaggio chiamato The Harbinger of the Truth.

È The Harbinger of the Truth, o, più semplicemente, The Harbinger, che ha catturato l'attenzione dei fan di Halo. Come mai? Perché nessuno è sicuro di cosa sia esattamente.

Sono emerse alcune teorie online sulla vera natura di The Harbinger da quando il video è stato pubblicato.

Un primo suggerimento è che The Harbinger è un Prelate. Questi personaggi erano San'Shyuum geneticamente migliorati che lavoravano come super soldati per l'Alleanza. Le immagini che abbiamo dei Prelate mostrano che The Harbinger ha un design simile, ma, soprattutto, un numero diverso di dita (i Prelate ne hanno tre, mentre The Harbinger ne ha quattro).

Quindi, molto probabilmente The Harbinger non è un Prelate. Un'altra teoria afferma che il personaggio potrebbe essere un Precursor.

C'è anche una scuola di pensiero che crede che The Harbinger potrebbe essere della stessa origine o specie del Warden Eternal di Halo 5, dato che le sagome di entrambi i personaggi sono simili.

Tuttavia, l'attuale teoria prevalente nella community di Halo è che The Harbinger appartenga a una razza completamente nuova.

Guardando più da vicino The Harbinger, il personaggio sembra diverso da qualsiasi cosa che abbiamo conosciuto nell'universo di Halo. Ci sono differenze fondamentali: il numero di dita, la lunghezza del collo, l'angolazione delle gambe, quindi molto probabilmente si tratta davvero di una razza tutta nuova.

