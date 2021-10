Halo Infinite e la campagna single-player convincono? La nostra video analisi

Nella giornata di ieri è stato presentato il trailer legato alla campagna single player di Halo Infinite. Il nuovo video ha mostrato il vasto mondo open world di quest'ultimo capitolo e una piccola parte della storia iniziale.

Il video si è inoltre focalizzato sui diversi tipi di veicoli (di terra o di aria) che saremo in grado di utilizzare per spostarci nella vasta mappa di gioco: non solo, ma Halo Infinite introduce anche nuovi nemici oltre a quelli che già i fan conoscono. Infine c'è stato anche spazio per un breve sguardo ad alcune delle armi che il nostro Master Chief potrà utilizzare per sbaragliare i nemici.

A tal proposito qui di seguito potete dare uno sguardo al video di Gianluca Musso che analizza frame per frame il trailer mostrato ieri. Per l'occasione a questo link potete anche visionare l'articolo dedicato ad Halo Infinite sempre del nostro Gianluca.

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.