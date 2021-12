Halo Infinite nel trailer di lancio che anticipa 'il più grande Halo di sempre'

Xbox ha svelato il trailer di lancio ufficiale di Halo Infinite in vista del lancio completo del gioco l'8 dicembre.

Il trailer si concentra fortemente sulla campagna di Infinite, con Master Chief in azione mentre combatte contro i Banished per evitare la catastrofe galattica.

Echarum, un personaggio introdotto per la prima volta nel reveal del gameplay nel 2020, è ancora una volta presentato come uno dei principali villain che Chief dovrà affrontare, ma il trailer ha anche offerto scorci ad alcuni altri nemici.

Il video offre informazioni sulla portata della campagna. Presentato come "il più grande Halo di sempre", Master Chief viene mostrato mentre esplora l'ambientazione del gioco in vari modi. A un certo punto, vola sopra un avamposto nemico e spara alcuni colpi in aria prima di tornare al combattimento a terra. Possiamo vedere in mostra anche altri veicoli, tra cui il classico carro armato Scorpion.

La campagna di Halo Infinite non verrà lanciata fino all'8 dicembre, ma potete giocare subito al suo multiplayer. Il componente multiplayer free-to-play del gioco è arrivato a novembre ed è stato un vero successo tra i fan. Detto questo, è stato anche criticato per i suoi problemi di progressione del Battle Pass, ma 343 Industries sta lavorando per apportare modifiche.

