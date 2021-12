Halo Infinite è uscito e Sony si congratula con Xbox offrendo una bottiglia di vino

Microsoft ha lanciato ufficialmente la campagna per giocatore singolo di Halo Infinite questa settimana, tra il plauso della critica, con i fan che mantengono regolarmente popolati i server multiplayer e lo sviluppatore 343 Industries che ha superato notevoli difficoltà per consegnare la sua ultima avventura di Master Chief. Tutto ciò suona come una scusa perfetta per aprire un po' di spumante e festeggiare con un meritato drink.

Anche l'ex presidente di SIE Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, evidentemente la pensa così. Il direttore generale del marketing dei giochi Xbox Aaron Greenberg ha condiviso la foto di una bottiglia di vino che Yoshida ha inviato al team Xbox per celebrare il lancio di Halo Infinite, mentre frequentavano tutti lo stesso ristorante. Entrambi gli uomini sono anche in città per l'evento Game Awards di stasera.

Yoshida si è dimesso dal suo ruolo di presidente di SIE Worldwide Studios nel 2019 ed è attualmente a capo dell'iniziativa di sviluppo indipendente di Sony che si concentra sulla crescita di creatori indipendenti esterni.

So thoughtful of @yosp who happened to be in the same restaurant tonight sending a bottle over with his compliments on the Halo launch. #ClassAct pic.twitter.com/sf10QVGzop — Aaron Greenberg ??????U (@aarongreenberg) December 9, 2021

Halo Infinite è disponibile con la sua campagna giocatore singolo e se ancora non l'avete fatto a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Pure Xbox