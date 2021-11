Halo Infinite nella campagna permette acrobazie con il rampino incredibili e il video è già virale

Halo Infinite ha da poco lanciato il comparto multiplayer e il prossimo mese lancerà la campagna single player.

E proprio la campagna per giocatore singolo è protagonista di un interessante video che ha mandato in estasi i fan. Nello specifico, il filmato della campagna ci mostra le incredibili acrobazie che saranno possibili utilizzando il rampino e i giocatori sono in trepidante attesa di provare questa feature.

Come segnala Multiplayer.it, lo youtuber Mint Blitz ha pubblicato il video su Twitter, probabilmente autorizzato da Microsoft.

Da quello che possiamo vedere, il nostro Master Chief sarà in grado di compiere spettacolari acrobazie grazie al suo rampino, agganciandosi ai veicoli per poi lanciarsi sui nemici.

Now THIS is Halo Infinite pic.twitter.com/c7h3OB1EOL — Mint Blitz (@MintBlitz) November 28, 2021

Nelle notizie correlate, abbiamo visto il nuovo trailer live action di Halo Infinite.

Il single player di Infinite sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox One a partire dall'8 dicembre.

Fonte: Twitter.