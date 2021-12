Halo Infinite in un video che mette a confronto la versione del 2020 con quella finale

Scaduto il periodo di embargo per la campagna, Halo Infinite è diventato il protagonista principale oggi. Mancano ancora un paio di giorni affinché i giocatori possano mettere mano sul gioco, quindi per ingannare l'attesa potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

È passato molto tempo da quel famoso trailer del 2020 in cui è apparso Craig e dopo il quale è arrivato il rinvio del gioco. Ora che i media sono già stati in grado di accedere a una build della versione finale, lo YouTuber ElAnalistaDeBits ci offre un video comparativo tra quel famoso trailer e questa versione finale.

A distanza di un anno il cambiamento tra le due versioni è impressionante. 343 Industries ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi mesi per perfezionare la sua sezione tecnica e la versione finale di Halo Infinite mostra un grande livello di dettaglio nelle sue strutture, paesaggi e nemici. Non solo vediamo cambiamenti in questa sezione, ma sono state apportate anche piccole modifiche leggere ad altri elementi come la mappa. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video comparativo.

Vi ricordiamo che Halo Infinite arriverà l'8 dicembre. Il comparto multiplayer invece è già disponibile per tutti.

