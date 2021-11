Halo Infinite protagonista di un video gameplay incentrato su una missione della campagna single player

Un nuovo video gameplay di Halo Infinite mostra cinque minuti ininterrotti della missione The Conservatory, con Master Chief impegnato in qualche buon vecchio combattimento in stile arena.

Il nuovo video caricato sulla pagina YouTube di IGN mostra l'antica usanza di uccidere un gruppo di cattivi che si riversano in una stanza mentre Master Chief aspetta che l'intelligenza artificiale finisca di lavorare su qualcosa. A tal proposito possiamo vedere Master Chief che mette a frutto l'arsenale di armi di Halo Infinite.

Terminata la sparatoria, il Master Chief si fa strada attraverso un corridoio dove trova uno Spartan caduto in battaglia poche settimane prima. Afferra per primo l'aggiornamento della tuta di propulsione dello Spartan morto, ma la scena si protrae ancora per un po' mentre il nostro protagonista onora il suo compagno caduto. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questo filmato.

Anche se la modalità multiplayer di Halo Infinite è disponibile ora, la campagna single player arriverà l'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: GamingBolt