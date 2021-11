Halo Infinite svela l'origine del rampino di Master Chief in un video denso di lore

In Halo Infinite, Master Chief ha un nuovo equipaggiamento, il Grappleshot.

Ma da dove viene? L'ultimo episodio di UNSC Archives rivela le origini di "Project Magnes", che sarebbe poi diventato il Grappleshot.

"Al culmine del conflitto Umani-Covenant, un ingegnere civile ha costruito un prototipo per la rapida manipolazione di massa di oggetti pesanti; un dispositivo che sperava che l'UNSC adottasse e si integrasse nell'arsenale da combattimento di Master Chief", si legge in una riga della descrizione del video.

Questo è il secondo episodio della serie UNSC Archives che scava nelle "storie non raccontate di umanità ed eroismo" della lore di Halo. Il primo ha rivelato la storia dietro gli scudi energetici di Master Chief.

Novembre segna il 20° anniversario di Xbox e Halo, e Microsoft festeggerà con un livestream il 15 novembre. Questo è anche il giorno in cui la console Xbox Series X ispirata ad Halo Infinite e un controller per il 20° anniversario saranno messi in vendita.

Inizialmente, Halo Infinite doveva essere lanciato nel 2020, ma Microsoft ha rinviato il gioco di un anno intero a causa in parte del passaggio allo smart working. L'uscita del gioco è ora prevista per l'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

L'elemento multiplayer sarà un gioco standalone gratuito, mentre la campagna sarà un prodotto separato a pagamento. Tuttavia, entrambi saranno disponibili con Xbox Game Pass.

Fonte: Gamespot.