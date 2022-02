Halo Infinite: alcuni video mostrano la modalità Forgia

343 Industries aveva dichiarato la scorsa estate che ci sarebbe voluto un po' di tempo prima di vedere la modalità Forgia in Halo Infinite. Sebbene in questo momento i giocatori abbiano a loro disposizione una serie diversificata di modalità, molti creatori di contenuti vogliono sfruttare la loro creatività e progettare nuove mappe da condividere con altri giocatori.

Dopo essere stati a lungo in silenzio su questo argomento, stiamo finalmente iniziando a scoprire le possibilità che questa sezione giocabile presenta. Diversi account sui vari social hanno pubblicato una serie di video che mostrano alcune delle modifiche che i giocatori possono apportare a ciascuna delle mappe multiplayer.

Bisogna ancora aspettare qualche tempo per testare queste nuove funzionalità, ma intanto i primi video mostrano la modalità all'opera. Senza indugi vi lasciamo alla loro visione.

Vi ricordiamo che Halo Infinite è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. A proposito: sapete che la serie TV di Halo targata Paramount è stata già rinnovata per una seconda stagione?

Fonte: VGC