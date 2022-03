Halo Infinite non è tra i giochi Xbox supportati su Steam Deck

Sappiamo già che ci sono diversi giochi Xbox che saranno giocabili su Steam Deck. Xbox Game Studios ha recentemente pubblicato un aggiornamento su Steam che mostra un elenco di giochi "verificati" e "giocabili". Include molti dei titoli Bethesda di cui conoscevamo prima, così come altri titoli Xbox proprietari come Sea of ​​Thieves, Forza Horizon 5 e l'acclamato Deathloop.

Secondo SteamDB, ci sono 26 giochi supportati tra Xbox Game Studios e Bethesda, inclusi giochi di strategia come Age of Empires IV. Ciò che non include sono giochi come Halo Infinite, Gears 5 e Microsoft Flight Simulator X.

L'editore afferma che ciò è dovuto a problemi di anti-cheat. Nonostante Valve abbia affermato che Steam Deck potrebbe supportare "facilmente" sia BatteEye che Easy Anti-Cheat, altri sviluppatori hanno affermato che non è un processo semplice.

Bungie, sviluppatore di Destiny 2, è arrivato addirittura ad affermare che non supporterà la compatibilità con Steam Deck e che chiunque tenti di forzare il gioco sarà bannato. Mentre Bungie ha affermato che ciò era dovuto al fatto che il palmare utilizza Proton, Valve elenca le preoccupazioni anti-cheat come motivo per cui il gioco non è supportato su Steam Deck.

Fonte: Eurogamer