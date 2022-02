Halo: i nuovi poster della serie TV mostrano i compagni di Master Chief

L'account Twitter ufficiale della serie televisiva Halo targata Paramount Plus ha condiviso una serie di poster dei personaggi che rivelano un primo sguardo alla versione live-action. A vent'anni dal suo debutto come gioco sparatutto in prima persona sulla console Xbox originale, uno dei più grandi franchise di intrattenimento di tutti i tempi arriverà in streaming a marzo.

Per adesso Paramount sta mantenendo i dettagli specifici della trama strettamente top secret. Tutto ciò che sappiamo è che Halo si svolgerà in una linea temporale alternativa, con la storia che segue più o meno lo schema della serie di giochi raffigurando la guerra intergalattica tra l'umanità e una razza aliena nota come Covenant.

I poster dei personaggi mostrano un piccolo gruppo di soldati che combatteranno a fianco del protagonista principale, Master Chief. Le immagini che potete vedere di seguito mostrano gli attori Natasha Culzac, Bentley Kalu e Kate Kennedy che faranno parte di un'unità Spartan ispirata alla serie di giochi.

Ready for action, no matter where duty calls. Silver Team, reporting in. #HaloTheSeries pic.twitter.com/dv64wLYBUj — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) February 23, 2022

Ricordiamo che la serie TV di Halo verrà trasmessa anche in Italia su Sky: a questo link trovate tutte le informazioni.

Fonte: ComicBook