Halo: la serie TV potrebbe essere bloccata da una causa del compositore originale

Il compositore originale di Halo ha citato in giudizio Microsoft e potrebbe bloccare l'imminente uscita del programma televisivo Halo. Un ampio report pubblicato recentemente indica la battaglia legale dell'ex compositore di Halo Marty O'Donnell con Microsoft per i diritti d'autore non pagati.

Il report rivela che O'Donnell ha originariamente intentato una causa contro Microsoft per royalties non pagate nel giugno 2020, ma ora è stata fissata una data di meditazione per la prossima settimana e potrebbe benissimo andare in tribunale se non viene raggiunto un accordo.

Ciò che è veramente interessante, tuttavia, è che O'Donnell potrebbe teoricamente bloccare l'uscita dell'adattamento televisivo di Halo della Paramount. Secondo quanto riferito, O'Donnell ha incaricato i suoi avvocati di esaminare la possibilità di bloccare l'imminente lancio del programma televisivo con un'ingiunzione, poiché la Paramount ha già utilizzato la musica che O'Donnell ha creato per Halo nel materiale promozionale, senza accreditarlo.

Con una data di meditazione fissata per la prossima settimana e la possibilità che un'ingiunzione blocchi il lancio della serie TV di Halo, questa è sicuramente una storia in sviluppo da tenere d'occhio nelle prossime settimane e mesi.

Fonte: VGC