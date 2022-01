Halo serie TV ha una data di uscita e si mostra nel nuovo spettacolare trailer

Paramount+ aveva annunciato poche ore fa un nuovo sguardo all'attesa serie TV di Halo e, a quanto pare, la promessa è stata mantenuta.

Il nuovo trailer è stato mandato in onda durante l'intervallo della partita di AFC Championship tra i Cincinnati Bengals e i Kansas City Chiefs.

Oltre a questo abbiamo anche scoperto che la serie TV sarà disponibile il 24 marzo su Paramount+.

Nel trailer, visibile qui sotto, intravediamo non solo Master Chief, ma Cortana e molti dei nemici Covenant che Chief e i suoi amici dovranno affrontare. I fan della serie noteranno anche una Energy Sword, quella che sembra essere una pistola al plasma, un Warthog, un Pelican e altro ancora.

In altre notizie di Halo, lo sviluppatore 343 Industries ritiene di aver finalmente risolto il problema che stava causando tutti i problemi di matchmaking in corso nella playlist Big Team Battle di Infinite. Anche se apparentemente non vedremo un aggiornamento rapido implementato fino al 3 febbraio, dovrebbe essere una buona notizia per i fan.

Microsoft ha recentemente confermato che Halo Infinite ha goduto del più grande lancio nella storia della serie con oltre 20 milioni di giocatori e si dice che lo studio di supporto Certain Affinity stia lavorando a una nuova modalità per Halo Infinite.

Fonte: Eurogamer.net - IGN.