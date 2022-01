Halo la serie TV non è ancora uscita ma è già boom di critiche per l'aspetto di Cortana

Dopo anni di false partenze e progetti cinematografici falliti, finalmente Halo sta per ottenere una serie live-action. Nella giornata di ieri è stato presentato il primo trailer che ha accompagnato la data di uscita ufficiale. Il trailer è stato accolto calorosamente, tranne per un piccolo particolare: il design di Cortana.

Sin dai primi giorni di questo sparatutto Cortana è stata al fianco di Master Chief. La sua compagna è diventata un punto fermo della serie e, insieme allo stesso John-117, è probabilmente uno dei volti più importanti e amati. Jen Taylor che riprende il suo ruolo nei giochi dovrebbe essere un'ottima notizia, ma invece i fan sono rimasti delusi.

Una rapida ricerca su Twitter ci mostra che i fan non sono al settimo cielo con l'aspetto CGI di Cortana. Per alcuni fondamentalmente sembra un rendering in CGI dei giochi, mentre altri si lamentano sul fatto che non sia abbastanza blu. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni di questi tweet.

I think it was def the right call to just have Jen Taylor be Cortana, but she needs to be like, more fully blue and hologram-y?



Feels like she could have performance captured a more game-like rendering. I dunno, need to see more than a two second clip I suppose https://t.co/LzyCUXtUMY — Paul Tassi (@PaulTassi) January 30, 2022

My first impressions of the Halo Series trailer.

- Looks great I'm hyped!

- Action sequences look cool

- Prophets part of the show!

- Pablo does a good Master Chief voice

- Kind of wish Cortana wasn't so human looking and more accurate to games.

-Overall great! pic.twitter.com/mQ0QEy9IBK — KevinKoolx (@KevinKoolxHalo) January 30, 2022

Did you catch the full trailer for the @Halo series this morning???



It looks amazing! Still undecided about Cortana & Chief's voice but wow!!! ? pic.twitter.com/laLMAnXdri — Dhayana (@MissDeusGeek) January 31, 2022

At least now every Halo fan can agree on the worst Cortana design pic.twitter.com/u9qFfNhTfn — Pigpen (@Pig3636) January 30, 2022

Cortana ha catturato la maggior parte dell'attenzione, ma c'è anche chi ha da ridire sulla voce di Master Chief. Pablo Schreiber sostituisce Steve Downes, che interpreta il personaggio del videogioco in Halo del 2001.

Ad ogni modo, si potrà giudicare meglio quando la serie TV di Halo arriverà sul piccolo schermo il 24 marzo.

Fonte: GamesRadar