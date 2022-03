Halo, la serie TV mostra Master Chief senza casco? Parla 343 Industries

Il primo episodio dello show televisivo Halo sembra essere andato abbastanza bene, attirando più spettatori di qualsiasi altra premiere di Paramount+. Tuttavia già nel primo episodio i fan del franchise possono dare già uno sguardo al volto di Master Chief, che toglie il suo casco.

Alex Wakeford di 343 Industries, ha scritto un riepilogo del debutto dello show di Halo per il blog ufficiale di Halo Waypoint che approfondisce il pensiero alla base di questa decisione, pubblicando ovviamente degli spoiler.

"Per i fan del nostro universo", si legge, "che hanno letto The Fall of Reach e altri media incentrati su Master Chief, togliersi l'elmo è qualcosa a cui in realtà sono abbastanza abituati: la nostra letteratura e i formati dei fumetti hanno ha permesso quel tipo di narrazione, anzi, anche Halo 4 ha spinto i giochi più vicino a questo territorio nella sua esplorazione e decostruzione del suo personaggio, iniziando con uno scorcio di John da bambino e finendo con un brevissimo sguardo ai suoi occhi dopo tanti anni trascorsi sotto la tuta".

Il post prosegue sottolineando che mentre "i giochi stessi sono stati prevalentemente uno spazio per la proiezione del giocatore, in cui si entra nei panni del più grande eroe dell'umanità mentre si gioca e si vede attraverso i suoi occhi", allo stesso tempo, "Master Chief non è mai stato un vero protagonista silenzioso: è un personaggio pienamente realizzato che porta molto dolore e pathos insieme alla sua volontà e forza indistruttibili".

Insomma, svelare il volto di Master Chief è stato necessario nella serie TV per mostrare il suo lato umano. Vi ricordiamo che la prima stagione di Halo può essere vista anche su Sky in Italia.

Fonte: Eurogamer