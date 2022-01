Halo serie TV, Paramount+ fissa una data per il primo trailer, ecco i dettagli

Paramount presenterà il primo trailer ufficiale della serie live action basata su Halo la prossima domenica, 30 gennaio 2022. Il network nordamericano, proprietario della piattaforma Paramount+ e detentore dei diritti su questa produzione originale, ha informato tutti i fan attraverso il social network Twitter, che il trailer verrà mostrato durante la pausa dell'AFC che si terrà questa Domenica tra i Cincinnati Bengals e i Kansas City Chiefs.

"Preparatevi, Spartan, l'attesa sta per finire. Il trailer ufficiale della serie Halo arriva questa domenica durante l'intervallo della partita dell'AFC Championship su CBS e Paramount Plus", riportano sul social network Twitter.

Nel cast della produzione troveremo Pablo Schreiber (American Gods) nel ruolo di Master Chief; Natascha McElhone (The Truman Show) nei panni della dottoressa Catherine Halsey e Jen Taylor nei panni di Cortana, la stessa dei videogiochi 343 Industries. I valori di produzione della serie puntano ad essere molto alti.

Suit up Spartans, the wait is almost over. The official trailer for #HaloTheSeries lands this Sunday during halftime of the AFC Championship Game on @CBS and @ParamountPlus. pic.twitter.com/fRzZ1Ml6cD — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) January 25, 2022

Rimanendo in tema: Halo Infinite ha registrato un totale di oltre 20 milioni di giocatori dalla sua uscita.