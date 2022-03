Halo, la serie TV di Paramount ha un nuovissimo trailer

Quasi 10 anni dopo il suo annuncio, la serie Halo sarà presentata in anteprima una volta per tutte a marzo 2022, in onda su Paramount+. La prima stagione arriverà su tutti gli schermi tra pochi giorni, quindi per ravvivare l'attesa è appena uscito il nuovo trailer della serie Halo, che ci porterà in nuove avventure con Master Chief.

Senza dubbio, è un buon momento per i fan di Halo, soprattutto dopo il recente successo di Halo Infinite, la grande esclusiva Xbox del 2021. Non solo, ma per tutti coloro che vogliono ancora più Halo, è già stato confermato che la serie riceverà una seconda stagione, a dimostrazione della fiducia che è stata riposta in questo adattamento.

Il nuovo trailer di due minuti mostra vari personaggi come Master Chief, Dr. Halsey, Soren-066 o persino il Capitano Keyes interpretato da Danny Sapani. La serie si sta avvicinando e i fan del franchise non rimarranno delusi.

La serie TV di Halo andrà in onda anche in Italia su Sky a partire dal 28 marzo.