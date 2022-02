Halo, la serie TV Paramount già rinnovata per una seconda stagione

La prima stagione televisiva di Master Chief non sarà l'ultima. La serie Halo su Paramount Plus riceverà una seconda stagione, anche se la prima non è ancora andata in onda.

La seconda stagione dello show è stata garantita, non tutto sarà come prima. Come precedentemente annunciato, lo showrunner Kyle Kane lascerà la serie alla fine della prima stagione. Durante il panel del TCA, la Paramount ha annunciato che David Wiener (Homecoming, The Killing) assumerà il ruolo di showrunner della seconda stagione.

Halo che ottiene una seconda stagione quasi sei settimane prima del debutto della prima non dovrebbe essere una sorpresa. I rinnovi anticipati stanno diventando una tendenza più ampia per le serie costose di questo tipo, con Amazon che ha rinnovato sia Il Signore degli Anelli che La Ruota del Tempo per le seconde stagioni prima dell'inizio delle prime.

Ricordiamo che Halo sarà presentato in anteprima su Paramount Plus a partire dal 24 marzo.

Fonte: Eurogamer