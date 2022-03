Halo la Serie TV batte i record di visualizzazioni di Paramount+, è un successo per la piattaforma

Secondo Paramount, la serie TV di Halo arrivata solo la scorsa settimana sulla piattaforma ha battuto il record precedentemente stabilito da 1883, una serie andata in onda a novembre 2021, nonotante il responso dei fan non sia stato proprio dei migliori anche per via di alcune scelte della produzione, come il design di Cortana o quella di mostrare il volto di Master Chief.

Di norma, i dati di visualizzazione per le piattaforme di streaming non vengono rilasciati, ma vale la pena notare che uno show di Paramount+ non è mai stato nella top 10 dello streaming fornita da Nielsen, un'agenzia americana che traccia i rating televisivi.

"Dare vita ad Halo sotto forma di serie in streaming è stato uno degli sforzi più gratificanti per Paramount+ al giorno d'oggi e non potremmo essere più entusiasti dell'enorme risposta dei fan al debutto della serie", ha detto Tanya Giles, tra i producer della serie, che prosegue menzionando che "non vediamo l'ora di mostrare ai fan di più su questo incredibile universo".

La serie era stata annunciata ben nove anni fa, all'E3 2013, ma restò in stallo per anni. Paramount, poi, le infuse nuova vita nel tentativo di infondere nuova linfa nei propri contenuti originali.

Fonte: VGC