Halo, la serie TV mostrerà il volto di Master Chief

La prossima serie TV di Halo rivelerà il volto di Master Chief, una novità assoluta per il franchise. Parlando con IGN, il produttore di Halo Kiki Wolfkill ha spiegato i motivi per cui vedremo John-117, interpretato da Pablo Schreiber nello show, molto presto da vicino.

"Abbiamo deciso di raccontare la storia di un personaggio e una storia personale. E una volta che siamo davvero entrati in quella storia, è diventato chiaro che avevamo davvero bisogno di vedere la persona nell'armatura e sotto l'elmo", ha detto Wolfkill.

I creatori dello spettacolo sono anche desiderosi di rispettare coloro che ritengono che indossare il casco per Master Chief sia una delle regole sacrosante della serie. "Per alcune persone sarà un momento unico dopo 20 anni, e per altre è qualcosa che sembra molto difficile da immaginare", ha detto Wolfkill. "Rispettiamo assolutamente entrambi i lati, coloro che vogliono davvero vedere la faccia di Chief e quelli che non lo vogliono davvero. Ma per la natura di questa storia, è sembrato davvero importante connettersi con Master Chief in un modo diverso, e ciò significava mostrare il volto".

Vi ricordiamo che la serie TV di Halo debutterà su Paramount Plus il 24 marzo.

Fonte: IGN