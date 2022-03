Halo, arrivano gli stivali di Master Chief in edizione limitatissima per 225 dollari

Vi piace Halo? Avete bisogno di un nuovo paio di scarpe che rifletta la vostra ammirazione per Master Chief? Vi avanzano 225 dollari? Bene, tra pochi giorni potrete tentare la fortuna e comprare delle scarpe a tema Halo.

"Tentare la fortuna" perché, in diretto riferimento allo Spartan protagonista della serie, ne sono stati prodotti solo 117 paia. La collaborazione è nata quando molti utenti hanno cominciato a notare delle somiglianze tra una linea di scarponi già prodotti da Wolverine (gli Hellcat Boots) e dell'equipaggiamento che sembrava ripreso direttamente dall'universo di Halo.

"I commenti chiedevano che gli stivali diventassero realtà" ha commentato Wolverine. "Ora, dopo circa un anno di design e collaborazione, Wolverine e 343 Industries rispondono alla chiamata".

Assicurazione sugli ODST non prevista

"L'equipaggiamento" sarà di color "verde Master Chief", avrà un aspetto malmesso di fabbrica e riporterà la scritta 117 e lo stemma dell'UNSC.

In ogni caso, se volete iscrivervi alla newsletter di Wolverine per sapere quando e come comincerà la vendita, cliccate pure su questo link.

Fonte: PC Gamer