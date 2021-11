Halo ecco il teaser trailer della serie TV!

Si è tanto parlato della serie TV dedicata al franchise di Halo: qualche info lì, qualche piccola immagine là, ma mai qualcosa di veramente concreto. All'evento dedicato ai 20 di Xbox, è stato finalmente mostrato il primo trailer, forse tra i più desiderati dai videogiocatori.

La serie TV prodotto da Paramount Pictures si è mostrata con un piccolo teaser di qualche secondo, purtroppo spoilerato qualche ora prima tramite i soliti leak. Eppure ci sarebbe tanto da dire soltanto da questi 27 secondi. Possiamo infatti vedere lo Spartan 117 senza la Mjöllnir, la leggendaria armatura di Masterchief, con cicatrici molto evidenti, dovuti ovviamente al potenziamento genetico. Ricordiamo che Halo è ambientato intorno al 2500.

La serie dunque arriverà nel corso del 2022 sicuramente su Paramount+, la piattaforma streaming della casa di produzione, ma ovviamente potremmo vederla altrove, soprattutto in territorio europeo.