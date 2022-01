Halo, ecco chi dà la voce a Cortana nella serie TV di Paramount+

Dopo diverse settimane di attesa, abbiamo finalmente un primo trailer di Halo, l'adattamento per il piccolo schermo del famoso franchise Microsoft e Xbox. Halo arriverà su Paramount+ il 24 marzo. Per quanto riguarda i dettagli, finora non è stata rivelata una sinossi ufficiale, quindi possiamo fare tutte le possibili teorie su quando nella timeline del personaggio vedremo svolgersi questa nuova serie.

Halo avrà 10 episodi nella sua prima stagione e sarà ambientato nel 26° secolo, dopo che l'umanità è in guerra con l'alleanza Covenant: nella serie TV troveremo altri personaggi già conosciuti nei romanzi e nei giochi, come il ruolo della dottoressa Halsey, interpretata da Natascha McElhone.

Oltre a questo i fan potranno ritrovare una vecchia conoscenza: Jen Taylor, la leggendaria doppiatrice di Cortana in Halo, avrà lo stesso ruolo nella serie TV. Come mostrato all'interno del trailer di domenica, possiamo vedere una Cortana un po' diversa dai giochi.

Non ci resta che attendere che vengano condivise ulteriori informazioni sulla produzione che ci mostreranno quella che sembra essere una serie di nuove storie di Master Chief.

