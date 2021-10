Halo su Xbox 360: server offline solo nel 2022 dopo il rinvio annunciato da Microsoft

Tempo fa, Microsoft ha annunciato che avrebbe chiuso i server dei vari giochi di Halo disponibili su Xbox 360 a dicembre, ma per qualche motivo la data è stata leggermente spostata in avanti: il multiplayer dei titoli coinvolti smetterà infatti di funzionare il 13 gennaio 2022.

È bene specificare, infatti, che i titoli saranno ancora funzionanti e giocabili nelle loro sezioni o campagne single player, e che l'azione avrà conseguenze solo sul comparto multi giocatore.

"Mantenere questi server classici in funzione oggi impiega tempo e risorse significative che impattano significativamente con l'abilità dello studio di supportare gli attuali e futuri progetti, come Halo: The Master Chief Collection e Halo Infinite" ha dichiarato 343.

Questi i titoli coinvolti:

Halo: Reach

Halo 4

Halo 3

Halo 3: ODST

Halo: Combat Evolved Anniversary

Spartan Assault

Halo Wars

La cosa, naturalmente, varrà anche se i giochi verranno fatti partire in retrocompatibilità, ma non coinvolgerà quelli giocati tramite la Halo: The Master Chief Collection, dato che si tratta di build realizzate appositamente per la collection, con server a parte.

Fonte: Gamespot