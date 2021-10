Happy Game di Amanita Design arriva in tempo per Halloween ed è tutt'altro che 'felice'

I ragazzi di Amanita Designs sono già noti per alcune esperienze videoludiche particolari e uniche che hanno già proposto al pubblico: tra queste possiamo annoverare Samorost, Machinarium e Botanicula.

Il loro prossimo progetto, il già annunciato Happy Game, dal titolo sembra essere il più leggero tra quelli proposti, ma non fatevi trarre in inganno: Happy Game è tutto tranne che "happy", anzi: si tratta di un vero e proprio horror disseminato di morte e sangue, che vedrà la luce proprio in occasione di Halloween.

? RELEASE DATE TRAILER ?



Happy Game brings happiness onto PC & Nintendo Switch next Thursday, October 28! ? #HappyGame



Wishlist ?

Steam https://t.co/lWrCpFpMDW

Nintendo https://t.co/LYoIkliEKM pic.twitter.com/gNJeBkoDjb — Amanita Design (@Amanita_Design) October 21, 2021

Lo studio ha infatti annunciato che il gioco sarà rilasciato su PC e Nintendo Switch il 28 ottobre ed è già disponibile una versione demo da provare via Steam.

In Happy Game un bambino si addormenta per svegliarsi in un incubo terrificante, in cui sarà necessario risolvere diversi puzzle in un'atmosfera decisamente disturbante. In pieno stile di Amanita, il gioco sembra essere costruito con un sistema di "trial and error", ma sufficientemente giocoso da non stuccare e da spingere invece a fare tentativi diversi per vedere le reazioni dell'ambiente e dei personaggi.

Le precedenti proposte dello studio ci fanno ben sperare sulla buona riuscita di Happy Game, fermo restando che dovete essere consapevoli che si tratta di un titolo dalle marcate atmosfere horror: se quindi non siete amanti del genere, pensateci due volte. Fortunatamente, come detto, è disponibile la demo del gioco su Steam, e questo non richiede requisiti particolarmente elevati, anzi, risultando alla portata di tutti.

Il gioco è diretto da Jaromír Plachý e la musica è stata composta da Dva, il primo già designer e animatore e il secondo già compositore di Chuchel e Botanicula.

Happy Game sarà disponibile su PC Windows e Mac via Steam e GOG e Nintendo Switch a partire dal prossimo 28 ottobre.

