Harry Potter: Magic Awakened è un MMO card game in arrivo su dispositivi mobile

Harry Potter: Magic Awakened arriverà in Occidente entro la fine dell'anno. Warner Bros. Games ha annunciato che avrebbe finalmente portato Harry Potter: Magic Awakened dalla Cina continentale al pubblico occidentale in Nord America ed Europa. Al momento non abbiamo una data di lancio per il gioco mobile, ma sarà disponibile su dispositivi Android e iOS entro la fine dell'anno.

Harry Potter: Magic Awakened, è un gioco di carte collezionabili ospitato all'interno della struttura di un MMORPG. Sviluppato dalla società cinese NetEase, Magic Awakened porta i giocatori in una nuova storia intorno al mondo di Harry Potter, facendo tappa in luoghi come Diagon Alley, il Dueling Club e, naturalmente, Hogwarts.

Anche se non c'è ancora una data di lancio precisa, i giocatori possono già registrarsi sul sito ufficiale per ricevere ricompense esclusive. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del trailer.

Oltre a questo titolo i fan stanno aspettando con impazienza anche l'arrivo di Hogwarts Legacy, che dovrebbe arrivare anch'esso quest'anno.

Fonte: Gamepur