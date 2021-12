Harry Potter doveva diventare un MMO sviluppato da EA ma il gioco è stato cancellato per dubbi sulla longevità del franchise

Un MMO basato sulla serie di Harry Potter era in produzione presso Electronic Arts ma è stato cancellato perché il publisher dubitava della longevità del franchise.

Kim Salzer, che è stata director of product marketing di EA dal 2000 al 2003, in un momento in cui il publisher deteneva i diritti per realizzare i giochi di Harry Potter, ha fatto la rivelazione durante un'intervista su Twitch con lo streamer The Real Brandolorian.

Quando è stato chiesto di un gioco in cui era coinvolta e di cui era entusiasta, ma che alla fine non ha mai visto la luce, ha menzionato l'MMO di Harry Potter.

"Eravamo fiduciosi. Ma è stato ucciso, in mancanza di un termine migliore, perché EA stava attraversando cambiamenti in quel momento e semplicemente non sapevano o non credevano abbastanza che quell'IP avrebbe avuto successo".

Nel frattempo, nel gennaio 2021, Warner Bros. Games ha rinviato il suo gioco di ruolo di Harry Potter, Hogwarts Legacy, al 2022. In una dichiarazione pubblicata all'epoca sui social media, il publisher ha ringraziato i fan per la loro reazione all'annuncio del gioco l'anno precedente e ha confermato la nuova finestra di lancio.

"Creare la migliore esperienza possibile per tutti i fan del mondo dei maghi e dei giochi è fondamentale per noi, quindi stiamo dando al progetto il tempo di cui ha bisogno", si legge nella dichiarazione.

In una recente intervista, Warner Bros. ha suggerito che Hogwarts Legacy potrebbe essere lanciato alla fine del 2022.

Fonte: VGC.