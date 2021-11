Harry Potter Wizards Unite è flop, Niantic annuncia la chiusura

Harry Potter: Wizards Unite, il gioco mobile in realtà aumentata dello sviluppatore Niantic chiuderà il 31 gennaio 2022.

Niantic ha annunciato la chiusura del gioco sul sito web di Harry Potter: Wizards Unite e ha promesso ai giocatori che otterranno una conclusione narrativa: Harry Potter e Hermione Granger porranno fine alla calamità nel gioco prima che Wizards Unite si spenga.

Niantic ha dichiarato che rimuoverà Harry Potter: Wizards Unite dall'Apple App Store, Google Play Store e Galaxy Store il 6 dicembre. In questa data termineranno anche gli acquisti in-game.

Harry Potter: Wizards Unite è stato lanciato a giugno 2019 e sperava di replicare il successo di Pokémon Go.

Ma apparentemente Wizards Unite non ha trovato lo stesso vasto pubblico di Pokémon Go o del precedente gioco AR di Niantic, Ingress. In un post sul blog, il team di Niantic ha dichiarato: "non tutti i giochi sono destinati a durare per sempre. Il nostro obiettivo con Harry Potter: Wizards Unite era quello di dare vita al mondo magico per milioni di giocatori mentre uscivano ed esploravano i loro quartieri. Ci siamo riusciti insieme, offrendo un arco narrativo di due anni che presto sarà completato".

Lo sviluppatore ha affermato che porterà "tutti gli insegnamenti di Harry Potter: Wizards Unite nei nostri altri progetti".

Niantic ha recentemente lanciato un altro gioco in realtà aumentata, Pikmin Bloom, basato sul franchise Pikmin di Nintendo. La società sta anche sviluppando un progetto basato sulla proprietà Transformers di Hasbro chiamato Transformers: Heavy Metal, che presenterà battaglie di robot giganti in AR. In totale, Niantic afferma di avere nove giochi e app nella sua pipeline di sviluppo, alcuni dei quali verranno lanciati nel 2022.

Fonte: Polygon.