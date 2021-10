Haunted Chocolatier è il nuovo gioco del creatore di Stardew Valley! Dettagli e trailer gameplay

Uno dei giochi che ha attirato più attenzione negli ultimi anni è stato Stardew Valley. Il titolo di Eric Barone ha travolto le vendite e le recensioni con un approccio semplice al gameplay, ma che riesce a coinvolgere i giocatori per molte ore. Nella serata di ieri, a sorpresa, Barone ha annunciato il suo prossimo progetto, Haunted Chocolatier.

Il trailer mostra poco più di due minuti di filmato, ma possiamo già dare uno sguardo ad alcuni aspetti interessanti del lavoro. Barone spiega che la decisione di scommettere su questo titolo dolce è perché "a molte persone penso piaccia il cioccolato" e qui sta cercando di "esplorare possibilità più fantastiche".

L'autore prosegue spiegando: "Voglio che questo gioco sia positivo, edificante e affermativo. Tuttavia, se Stardew Valley ha incanalato principalmente l'energia del sole, Haunted Chocolatier incanala l'energia della luna". Sottolinea che vuole "fare un gioco divertente" e per questo nel gioco dovremo raccogliere ingredienti, creare cioccolato e gestire la nostra cioccolateria in un castello incantato.

Barone sembra stia sviluppando questo gioco da solo, ma per i porting su console ha dichiarato che avrà comunque bisogno di una mano. Lo sviluppatore rivela inoltre che questo non è l'unico progetto a cui sta lavorando. Attualmente Haunted Chocolatier è in fase di sviluppo e non ha ancora una data di uscita ufficiale.

