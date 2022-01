Haunted Chocolatier ci sarà la possibilità di creare legami con NPC come in Stardew Valley

In una nuova intervista, Eric 'ConcernedApe' Barone ha confermato che Haunted Chocolatier "sta andando bene" e ha confermato che "sì, ci saranno relazioni come in Stardew Valley". "Non ho ancora deciso esattamente come funzionerà il sistema. E mi aspetto di affrontare alcune cose in modo diverso questa volta", ha spiegato Barone.

Parlando del gioco in modo più ampio ConcernedApe ha detto: "Il gioco sta venendo bene. Sto facendo tutto da zero perché è così che ho realizzato Stardew, e ha funzionato bene. So come fare. Inoltre, volevo che il gioco risultasse distinto e avesse un proprio carattere. Ci sto anche arrivando con 10 anni di esperienza che non avevo quando ho iniziato a lavorare su Stardew Valley. Tuttavia, ho sto imparando cose nuove".

E qual è una delle sfide più grandi finora? "Una sfida con un gioco come Haunted Chocolatier (e Stardew Valley, se è per questo), è che il gioco non 'brilla' davvero finché tutti i pezzi non sono a posto", ha risposto Barone. "Se stai realizzando un gioco arcade, un gioco di corse o qualcosa del genere, probabilmente ti divertirai anche nelle fasi iniziali. Ma un gioco come questo riguarda più il quadro generale, le sinergie, gli obiettivi, il progresso costante".

Fresh Haunted Chocolatier screen shot. Also, Merry Christmas everyone pic.twitter.com/7NyaAU1tYs — ConcernedApe (@ConcernedApe) December 25, 2021

Barone poi parla del futuro di Stardew Valley. "Non ho piani in ogni caso", ha ammesso. "Non voglio fare promesse per ulteriori aggiornamenti, e non voglio nemmeno dire definitivamente che è finito. Penso che il gioco sia in un'ottima posizione così com'è, quindi non credo sia necessario aggiungere altro per adesso. Ma allo stesso tempo, c'è sempre spazio per miglioramenti".

Fonte: PCGamesN