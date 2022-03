Have a Nice Death: il roguelite 2D che ci mette nei panni della Morte è disponibile in accesso anticipato su Steam

Have a Nice Death di Perfect World Entertainment e Magic Design Studios è stato presentato ai The Game Awards 2021. Il titolo è un ispirato roguelite 2D che ci farà vestire i panni della Morte.

Nel corso dell'avventura i giocatori assumono il ruolo della Morte in persona, che è oberata di lavoro. Alla protagonista non piace stare seduta alla scrivania, quindi vagherà per gli uffici dell'organizzazione facendo rigare dritti i suoi dipendenti.

Ora, grazie all'Official Early Access Launch Trailer pubblicato da IGN, apprendiamo che Have a Nice Death è disponibile in accesso anticipato su Steam.

Il video, inoltre, ci fornisce anche un'occhiata al gameplay di questo interessante gioco.

Che ne pensate? Darete una possibilità a questo Have a Nice Death?

Fonte: IGN.